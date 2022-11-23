超人氣LINE FRIENDS主題房一泊二食專案限時萬元有找（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶線上旅展2.9折最後倒數 麗寶福容三天兩夜9999元。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園渡假區線上旅展進入倒數！最後倒數最低折扣2.9折起優惠，超萌麗寶福容大飯店LINE FRIENDS主題房一泊二食，11／24日限時快閃只要9999元；入住麗寶福容大飯店三天兩夜也不用萬元，超殺價9999元，再贈送兩張總價值2600元的饗樂券。神級優惠押在最後一刻登場，讓消費者心動不如馬上行動。

麗寶樂園渡假區指出，線上旅展推出24小時限時倒數折扣商品！11／24日上午12時至隔天中午12時，推出限時快閃超殺價，有雙人摩天輪券、密室逃脫＋SUBWAY雙享套票外，本次強打住宿優惠，折扣下殺入住麗寶福容大飯店三天兩夜竟然不用萬元超殺價9999元(原價28960元)再贈送兩張總價值2600元的饗樂券！

超人氣LINE FRIENDS主題房一泊二食專案限時萬元有找，只要9999元(原價34078元)，內含一泊二食再贈LINE FRIENDS可愛玩偶兩隻與驚喜大禮包一份。超優惠專案價，限時快閃只剩最後一天快設鬧鐘準時搶！

超值新商品新登場，早上玩樂園下午與熊大、兔兔、莎莉在海拔總高度384公尺，歷時25分鐘的夢幻摩天輪上一起看山、看海的機會來囉！旅展才有的限定套票，獨家價899元(原價1350元)。天空之夢摩天輪LINE FRIENDS雙人搭乘套票旅展期間下訂享8.8折，只要799元。

麗寶樂園渡假區指出，線上旅展限定明星商品－超值饗樂券，超高CP值加上可以自由搭配運用在麗寶樂園渡假區各場域，每次推出絕對被買爆，加上免思考免比價、特惠超低價660元，折扣下來約5.1折。今年更推出買5送1優惠價，平均下來一張才550元，遊客可以隨心所欲的搭配渡假區內各場域使用。

麗寶樂園強調，秋冬涼爽氣候，規畫兩天一夜假期，幸福指數絕對破表！旅展期間推出「雙人麗寶假期」6999元，內含精緻客房雙人住宿一泊一食，加贈四張超值饗樂券，玩樂園、搭摩天輪、闖密室隨選隨用！本次旅展更針對全台灣唯一的麗寶賽車主題旅店，推出「雙人麗寶賽車駕期」4999元，趁線上旅展搶優惠準沒錯！