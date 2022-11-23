農委會主委陳吉仲（見圖）23日赴立法院經濟委員會，報告「如何完備農民福利制度，建構農民社會經濟安全網，讓農民安心務農，落實政府照顧農民之責任」，並於會前受訪。（劉宗龍攝）

大陸今年6月10日以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸入，行政院因此以經費補助6億元的方式，讓國中小學子本學期可吃到4次石斑魚，該政策已在各學校陸續上路，然而如今傳出石斑魚供貨不足，「班班吃石斑」恐跳票。農委會主委陳吉仲表示，給學校的石斑魚要大隻點，這樣才會比較好加工處理。

「班班吃石斑」政策上路1個月，已有部分學校營養午餐已經吃到第1次石斑，但仍有部分縣市學校尚未入餐，如今傳出縣市教育局接獲石斑魚供貨不足的通知，菜單必須緊急調整，造成諸多不便。

農委會主委陳吉仲今(23)日在立法院經濟委員會備詢前受訪表示，各縣市國中小營養午餐吃到石斑魚後都覺得很好吃，如今都有陸續供餐給學校加菜，現在正在積極調度，因為營養午餐需要的石斑魚要大隻點，這樣加工切塊時會更好處理，會全力調度提供給學校的石斑魚原料。

全國漁會總幹事林啟滄表示，有些學校可能已經吃了2次，但有些學校至今都還沒有吃到，所以希望已經吃了比較多次的學校可以緩一緩，供貨上會優先給還沒有吃的學校，可能在溝通上有落差。

林啟滄指出，石斑魚會持續性供應，但假如全部都要在同一周，或兩三天都要吃到，供應上就會有優先次序。