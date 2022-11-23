衛福部長薛瑞元日前一席「疫苗掮客」說，屢遭在野人士砲轟，連同黨立委也看不下去，認為衛福部應該公布疫苗掮客名單。薛今天回應，自己已經講得很清楚，但有部分媒體扭曲內容，更稱「看起來就是製造仇恨值的濃縮版」。

民進黨立委高嘉瑜認為，衛福部應開誠布公，公開疫苗掮客身分。薛瑞元今天出席立院社福及衛環委員會前受訪再度強調「不會公布」，現階段沒有公布的問題。

外界質疑，為何不找檢調介入調查。薛表示，因為（疫苗掮客）這些行為還沒到達著手執行的階段，因此不構成未遂犯，也就沒有後續告發或公布問題。他強調，行政機關的責任是在可能發生詐騙情形前，越早擋住越好，對人民有保障。

前立委沈富雄認為「疫苗掮客說」把宗教和工商團體拖下水，等於捅了大型馬蜂窩。薛回應，自己那天講得很清楚，可能有部分媒體下標不好、扭曲自己講的內容，現在看起來就是一部製造仇恨值的濃縮版，以後有機會再和大家做說明。

台北市長候選人黃珊珊近日也因「疫苗掮客說」和薛瑞元槓上，要求講清楚掮客身分，但薛21日回應「這太幼稚了，我不想回答」，黃昨天（20）反酸「全台灣都沒薛瑞元幼稚」。薛今天再回應「我說幼稚沒有說她，這是小孩子鬥嘴」。