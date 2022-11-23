衛福部長薛瑞元今天赴立院社福及衛環委員會前受訪。（王家瑜攝）

衛福部長薛瑞元近日發言接連引發爭議。針對國民黨台北市長候選人蔣萬安批評「搶做大法官」，薛今天回應，行政機關必須確認行政作為的合憲性，任何學習法律的人都應該知道，更反嗆「我實在懷疑蔣委員的法律學位怎麼來的！」

本周六（26）將舉行九合一大選，但新冠肺炎確診者卻無法外出投票，遭質疑損害投票權、有違憲之虞。國民黨台北市長候選人蔣萬安昨（22）質疑，薛瑞元才剛接衛福部長，現在卻搶做大法官，連「是否合憲」都能由政務官片面解釋。

薛瑞元今天赴立法院社福及衛環委員會備詢，會前受訪被問及此事，回嗆蔣萬安「我實在是懷疑蔣委員的法律學位怎麼來的」。他說明，行政機關依法行政，必須對行政作為的合憲性做確認，這是行政法學的基本知識，任何學習法律的人都應該知道。

國內疫情趨緩，但近2周確診致死率高居全球第三高，僅次於芬蘭和直布羅陀。薛瑞元表示，最近國內確診數快速下降，但死亡數是落後指標，反映的是幾周前的疫情。

薛瑞元指出，這樣的短期數據裡面，致死率的分母下降、分子不變，看起來致死率就比較高；如以短期數據來解釋，就是「醜化防疫績效」的選舉操作。