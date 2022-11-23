九合一選舉倒數3天，台中市長盧秀燕今天上午從競選總部出發掃街拜票，針對對手蔡其昌陣營喊出讓「縣區出市長」，盧秀燕表示，大家都是一家人，這樣挑撥分化不好。

蔡英文總統昨天晚上第11次到台中為民進黨台中市長候選人蔡其昌輔選，現場喊出「縣區出市長」加速都市縫合，盧秀燕今天表示，縣市合併已經超過10年了，大家都是一家人都是台中市人，不要再分彼此了，這樣挑撥分化不好。

至於總統等大咖頻繁到台中輔選，盧秀燕說，市民才是台中市真正的主人，「他們有總統我們有市民」，市民才是大咖，市民是她的靠山。

盧秀燕今天早上由競選總幹事江啟臣、顏文正、顏寬恒及議員賴義鍠、議員候選人黃佳恬、鄭伯其等人陪同車隊掃街，做最後關鍵衝刺。

盧秀燕說，最後3天必須大規模拜票，這兩天會以車隊掃街形式，向市民好朋友請安問候拜託支持，禮拜五晚上會舉行「市長只有媽媽好」盧秀燕選前之夜，地點在原太原夜市空地，歡迎市民好朋友一起來參加。