共信-KY(6617)子公司共信醫藥攻動物用藥再傳喜訊，動物抗癌新藥GWA301授權澳洲，簽約金200萬美元即將入袋，今日股價震盪，一度站上400元，旋即又翻黑。

共信-KY子公司共信醫藥與澳洲Interpharma Solutions Pty Ltd.簽署動物抗癌新藥GWA301的產品授權協議，成為農業上公私協力積極爭取國際市場的重要典範。授權簽約金為200萬美元，共信將分階段入袋，澳洲夥伴將負責臨床試驗、取證，共信只要出貨就會有營收貢獻，藥品每一支劑量3CC，出廠價為300美元。

共信-KY表示，子公司共信醫藥在農委會的鼓勵和輔導下，自2019年成為台灣首家取得農委會核准預試驗的台灣本土藥廠，經過二年臨床預試驗的淬煉，探索各種不同癌症的臨床成效，進而取得顯著的療效和用藥安全性結果；今年6月動植物防疫檢疫局正式核准動物用藥品進行田間試驗，締造跨入動物用新藥開發的重要里程碑。

另外，在農委會持續指導下，今年9月底美國FDA依據MUMS法規的規定，核准共信醫藥具有在美國田間試驗費用減免及加速審批等相關資格，為罹患惡性黑色素瘤和神經腱鞘瘤的犬隻帶來更多更合適的治療選擇。更重要的是，共信可以同時在美國合法的做動物抗癌試驗，另一方面又可以執行銷售，既可縮短試驗時程也可以創造藥物銷售收入。

共信-KY指出，依據「美國寵物用品協會（American Pet Products Association）」公布的2017～2018調查結果，美國飼養寵物的家庭多達8,460萬戶，其中大約有9,420萬隻貓、8,970萬隻狗；根據內政部與農委會推算，2021年全台犬貓數量達到295萬隻，台經院也預估，2025年台灣寵物數量將達到400萬隻。此外，依據國內多位獸醫師的臨床經驗指出，8歲以上的犬類罹癌的比率大約佔這個族群總數的20-30%，未來全球寵物癌症治療市場商機可期。