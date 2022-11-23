高雄市長選戰白熱化，前高雄市長韓國瑜日前合體國民黨高雄市長候選人柯志恩造勢，試圖催出藍營基本盤歸隊。外界也關心，選前之夜韓國瑜是否再次現身？對此，柯志恩今（23）日證實，「韓國瑜確定不會來，我覺得市民就是最大咖」。

柯志恩選前之夜造勢將在25日晚上7時，在前鎮一德勞工夜市登場，緊鄰輕軌凱旋瑞田站、高捷凱旋站，交通相當便捷，也象徵回到930夢時代首度造勢的起點前鎮區。

據了解，當天國民黨主席朱立倫主要在北部輔選，並不會現身，而目前力邀的來賓包括國民黨祕書長黃健庭、前立法院長王金平、立委鄭麗文、歷史哥等人。

柯志恩今被問及選前之夜韓國瑜是否會再度現身？她說，選前之夜定位為市民之夜，那天跟市民直接對話，「韓市長不會來是確定的」。媒體追問有哪些大咖會來？她強調，「我覺得市民就是最大咖」。

針對韓國瑜來輔選，魅力是否依舊？柯志恩昨在直播節目中表示，4年前跟4年後不一樣，但韓國瑜在黨內仍非常受歡迎，任何場合不需要動員就有全台各地粉絲前來，縱使黨內其他聲望或民調高的人也無法做到。

柯志恩提到，身為宣講團副團長的韓國瑜，到全國各地輔選，但高雄對他有更不一樣的意義，愛恨情仇全部在這個地方，這次回來站台，也用韓式幽默化解，表達他對市民有虧欠，希望當志工，但若要再觀察他的魅力指標，必須要有一次更大選舉，才有辦法看出來。

至於最後如何催出藍營基本盤，以及鼓勵北漂族、青年投票？柯志恩今重申，大力透過不同社群媒體，呼籲大家返鄉投下神聖的一票，議員們也不斷用自己方式催票的動作，她發現最後這1、2周，選情有加熱趨勢，還是希望鼓勵大家多多返鄉投票。