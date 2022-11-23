客委會客發中心六堆客家文化園區「2022六堆秋收祭」跨3週假期6天的系列主題活動，11/19進入最經典「食福宴」活動，席開80桌，由客家委員會副主任委員鍾孔炤、客委會客發中心主任何金樑、12鄉區各單位代表，以及800位來自各地的民眾共同進行開桌上菜秀，首先上桌的第一道菜「五福慶團圓」，象徵了六堆地區多元族群的共榮共好，用客家人「食福」的傳統儀式來感謝各界。

2022六堆秋收祭主題活動，以「食福宴」圓滿收場。 圖：六堆客家文化園區／提供

今年「食福宴」是由六堆地區著名的總鋪師阿海師（劉春樹主廚）掌廚，運用在地當季食材，結合客家傳統好手藝，為大家料理多道具客家與六堆多元族群特色的料理，如『樹豆豬腳』，六堆客庄的樹豆豬腳湯一定會配上大量的蒜苗、香菜及白胡椒，是大家一定要來品嚐的好味道！另外，還有著名的『客家大三封』-高麗菜封、冬瓜封及封肉，是早期在六堆客家庄的宴席桌上出現、令人食指大動的一道美食。

客委會副主委鍾孔炤表示，客家人重視「完福」祭儀，「六堆秋收祭」以生態博物館的概念，連結六堆十二鄉區，展現六堆客庄「春祈、秋報」中慶收成、對天地感恩的崇敬，今年於11月5日至11月20日連續3周規劃了一系列活動，除了有邀請在地八音團體、禮生遵循古禮祭天謝神，也特別在園區搭設「伯公祈福廠」，邀請六堆十二鄉區伯公及六堆忠義祠忠勇公王移駕作客安座，同時結合客家人「食福」傳統，推出深受民眾歡迎、睽違2年的「食福宴」，還規劃了客庄主題遊程， 歡迎大家秋遊六堆，體驗六堆客庄秋收的喜悅與好人情！

客發中心主任何金樑強調，「六堆秋收祭」邁入第7年，自2019起每年也獲選為交通部觀光局「臺灣觀光雙年曆」活動。今年自11月5日開幕以來，吸引來自各地民眾的熱烈參與，緊接於11月20日閉幕式，將推出在臺灣較少見、身受大家喜愛的魔幻戲劇形式「黑光劇」演出，劇情融入六堆客庄盤花民俗文化，至112年4月底止，每月有2場次售票演出，希望讓更多大、小朋友可以透過活潑的親子劇形式認識客家，更多活動資訊，可上六堆客家文化園區網站與粉專查詢。

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