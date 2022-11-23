美國政府針對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，禁止未經許可的美國公民、組織及企業協助大陸研發或生產半導體，隨後美國也敦促盟國跟進制裁，但擁有最強半導體設備廠艾司摩爾（ASML）的荷蘭已經表態會在此問題上自己做決定，維護經濟利益將成優先事項。

綜合外媒報導，即使荷蘭與美國都有共同擔憂的國安問題，但荷蘭仍希望能確保大陸這個主要市場，荷蘭外貿部長Liesje Schreinemacher就說，「我們要捍衛自己的利益，捍衛國家安全也要捍衛經濟利益。」

荷蘭的態度之所以相當關鍵，在於最強半導體設備廠、唯一能生產先進製程所需的極紫外光（EUV）設備的艾司摩爾總部就設在荷蘭，目前艾司摩爾沒有向大陸客戶銷售EUV設備，仍銷售次一級的非EUV設備（DUV），且已經禁止旗下美籍員工接觸大陸客戶，就是避免誤觸紅線。

然而先前外媒也披露，美國積極拉攏荷蘭政府，希望艾司摩爾連非EUV設備都不要賣給大陸，引發荷蘭與廠商反彈。

在此狀況下，Liesje Schreinemacher向國會議員表示，荷蘭將在艾司摩爾出售晶片設備給大陸的問題上自己做決定，甚至提到，「如果我們把這件事放在歐盟架構裡來跟美國談，最後結果就是我們得把深紫外光設備（DUV）交給美國，我們就更慘了。」

Liesje Schreinemacher的發言突顯荷蘭維護自身經濟利益的決心，但美國也派出商務部次長Alan Estevez赴荷蘭商討相關事宜，預料不會馬上有結果。有趣的是，大陸國家主席習近平曾在G20期間與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）會面，習近平曾提到勿將貿易政治化，不應該尋求脫鉤。