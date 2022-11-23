凱特出席查爾斯登基後的第一場國宴

英王查爾斯為了歡迎南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）和第一夫人莫采佩（Tshepo Motsepe）來訪，在白金漢宮舉行登基後的第一次國宴。不過，成為眾人矚目焦點的，卻是笑容可掬，穿著一身英國設計師珍妮帕克漢（Jenny Packham）白禮服的威爾斯王妃凱特。

據《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，當天凱特戴上黛妃生前最愛的劍橋情人結皇冠（Cambridge Lover's Knot Tiara），顯得明艷照人。拉瑪佛沙和夫人將在英國停留兩天，查爾斯和王后卡蜜拉引領威爾斯親王夫婦威廉與凱特，還有威塞克斯伯爵夫婦愛德華和蘇菲給予盛大歡迎。

而國宴菜單上當然沒有查爾斯禁吃的肥肝，但有鑲餡溫莎雉雞，以及菱鮃烤野菇。查爾斯秀了幾句南非話，令拉瑪佛沙笑得合不攏嘴，不過他也提及，英國以往在南非的殖民史令人沉痛。接著他轉移話題，拿英國天氣開起玩笑，逗樂了現場賓客。此外，查爾斯也在英國與南非代表及現場政要面前，向9月去世的女王致敬。

Kate shines in the Queen Mary's Cambridge Lover's Knot Tiara for King Charles' first state banquet https://t.co/U7e05EdKVh pic.twitter.com/3U0cfJTXQO — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 22, 2022

而令凱特顯得神采奕奕的皇冠是1914年時，按照瑪麗皇后（Queen Mary）的設計，採用家族現有的珍珠和鑽石所打造。後來她將皇冠傳給女王，成為女王經常配戴的頭飾之一。1981年查爾斯大婚後，女王把它當成結婚禮物，以出借的方式供黛妃使用。

同年11月，黛妃就首度戴上它，出席了英國國會開幕大典，而1985年她和查爾斯訪美時，也戴著它出席國宴。不過，1996年黛妃和查爾斯離婚後，這頂皇冠又回到女王手裡，凱特2018年10月時，曾戴著它出席國宴，後來這就成了她最喜愛的頭飾之一。