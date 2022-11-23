一名女網友日前在路邊撞見一對情侶大吵，女方罵男友一直偷瞄該女網友，對方說沒有，女方當場崩潰大哭，該女網友見狀走上前，用低沉語氣說「拍謝啦，哇五懶叫免驚」，情侶瞬間安靜；該女網友後來趕緊澄清她真的是女性，其他網友留言「哭更大聲！輸給有懶叫的」、「下一秒女生又暴哭：連男的也要看」。

該名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，她日前在公車站發現莫名捲入一對情侶的爭吵，對方女友大吼問男方「是不是不愛我了」，對方慌張回應沒有，女友接著就手指向原PO問「我看你一直看那女的」，原PO則心裡狂冒問號，男方回應對方應該是看錯了，但女方竟開始大哭起來。

該女網友見該對情侶在路邊大吵，一發不可收拾，於是決定使出「殺手鐧」，她走上前靠近該情侶「用很低沉的聲音說『拍謝啦，哇五懶叫免驚』（我有GG別擔心）」，該情侶才馬上不說話，女方也不哭了，原PO則默默離開；文章曝光後引發討論，原PO後來補充她是真的生理女性，會說此話只是讓對方不再吵下去。

其他網友留言「我不信，掏出來看看」、「換男的爆氣說我就知道你在偷看他（你）」、「女：我不信！我不信！除非妳掏出來證明給我看」、「那如果女生說我不信，要怎辦」、「妳人好好，救了他們的感情」、「哭更大聲！輸給有懶叫的」、「下一秒女生又開始哭：你連男的也要看」、「靠X，那不是要哭的更大聲嗎」。