警消迅速排除路樹障礙。（翻攝畫面）

北市中山北路5段、劍潭路，23日6時許發生一起路樹倒塌，剛好砸中一輛正要離站的公車，所幸並未造成人員受傷，警消獲報後，立即到場排除，員警則疏導交通，並在上午7時40分，車流量正要增加前恢復交通順暢。

警方表示，59歲郭姓公車駕駛，上午6時許沿中山北路5段北往南行駛，停靠站牌後，正要駛離，一旁路樹突然倒塌，砸中公車右前方玻璃，公車直接將路樹撞擊橫躺在路面，還好當時車流量不大，中山北路單向4線道，警消立刻以鏈鋸，將路樹分離清運，而公車則被工程車拖離。

警方表示，公車司機並無飲酒情形，無人受傷。