大陸富商汪小菲本月21日因不滿媒體爆出遭前妻大S（徐熙媛）提告，追討超過500萬元生活費欠款，在微博上暴怒狂發超過20則貼文，隨後就連他的媽媽張蘭也加入戰局，讓吃瓜群眾等著看好戲。而自從發出聲明後就不再回應的大S，經過多日的忍讓後也終於在臉書上現身，修改自我介紹的內容，疑似是對汪小菲母子喊話。

自汪小菲情緒失控於網路上不斷砲轟大小S及S媽以來，大S始終保持低調，僅透過律師發出高EQ聲明，希望紛爭就此結束。而大S雖對於前夫的砲轟看似相當冷靜，近日卻被眼尖網友發現，她悄悄的把官方臉書粉絲團的自我介紹，由空白內容改為「口出惡言者OUT」似乎是對汪小菲及張蘭母子的行徑忍無可忍，網友看到後也紛紛在她的聲明貼文底下留言「真心覺得遇到這種前夫還不口出惡言很厲害」、「水準不同就是這樣，大S加油」、「大S實在太有智慧了，典範！」、「大s真的好厲害，理性的人真的才能做大事」，受到熱烈討論、「真女人的風範」。

事實上，大S在汪小菲開轟的當晚，便發表聲明「認識汪小菲的第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心！」並保證此生不出惡言，希望就此停止紛爭，也祝福汪小菲的事業生意興隆，全文勘稱為教科書等級，獲得大批網友及藝人朋友們支持。新婚老公具俊曄面對嬌妻被前夫無情的攻擊，即使自己的社群平台也遭到酸民洗版，他也沒有多作解釋，反而低調在老婆的聲明中按讚，展現風度。