鴻海(2317)所屬的鴻海研究院今（23）日與致力促進加拿大創新的非營利組織Mitacs（Mathematics of Information Technology and Complex Systems）簽署合作備忘錄，在加拿大駐台北辦事處積極推動下，雙方將攜手於加拿大進行量子前瞻技術研究。

鴻海亦宣布在加拿大成立軟體研發中心（SRDC）。SRDC成立初期將專注於軟體開發，特別是電動車的駕駛體驗、人機介面設計、可用度工程，以及其他內部或客戶需求的設計專案。SRDC首階段將聘用超過百名設計與工程人才。

此次合作備忘錄由鴻海研究院執行長李維斌與Mitacs執行長John Hepburn親自簽署。Mitacs將運用在加拿大龐大且重要的高等教育研究機構網路，提供資金及人才發展方面建議，鴻海研究院則專注推動量子領域研究。

鴻海表示，雙方此次協議也是鴻海擴大在加拿大研發及創新能力的關鍵布局第一步。除了量子研究外，鴻海亦尋求在加拿大建立研究及設計機構，進一步創造就業機會並推動在地經濟成長。

李維斌表示，藉由與Mitacs的合作夥伴關係，希望鴻海研究院能鏈結加拿大專業人才，共同投入前瞻技術研究，初期將以量子技術領域為研究主軸。透過Mitacs，希望在加拿大建立量子計算研究專案，並在第一年網羅約5～10名研究型實習生。

加拿大國際貿易部部長伍鳳儀指出，此份合作備忘錄展現出加拿大致力加強與包括台灣在內印太地區夥伴的貿易和投資關係。政府將繼續推動加拿大成為世界領先的投資目的地，並為前瞻技術研究持續創造高薪工作機會，並在此過程中推動經濟成長。

安大略省高等教育部部長Jill Dunlop表示，安大略省和加拿大擁有全球最優秀的研究和高等教育人才，透過此次合作關係，Mitacs的專案和網路將支持串連鴻海研究院的人才管道，也為安大略省的學生提供難得機會，在畢業後就能擁有熱門職缺所需技能。

Mitacs執行長John Hepburn則指出，加拿大建立的國際研究網路越成功，帶來的創新經濟潛力就越大。透過今天協議，Mitacs將與世界首屈一指的電子企業合作，建立人才聯繫管道，進一步推動關鍵的量子研究。