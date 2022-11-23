受惠於油氣股暴跌之後的反彈，歐洲股市周二收盤上漲。在歐洲央行官員們釋出好壞參半的訊息之後，投資人正在尋找有關歐洲經濟狀況的下一批資料。

周二歐洲Stoxx 600指數收漲3.16點或0.73%，為436.22點，並且觸及近三個月的高點。

原油價格上漲，帶動油氣股升4.8%，並收復了過去四個交易日的損失。沙烏地阿拉伯表示，OPEC+堅持減產，並可能採取進一步平行市場的措施。

受到一系列正面因素包括企業財報的推動，歐洲Stoxx指數已從九月的低點彈升近15%。

巴克萊私人銀行的首席市場策略師Julien Lafargue說：「這可能是一場熊市的反彈，我們可能從此回落。但我們現在將重回新低點嗎？我認為不會，除非總體經濟情形出現實質惡化」。

德國央行行長Joachim Nagel釋出了小幅升息的訊號，但是指出，借貸成本的上升，仍有很長的路要走。

另一方面，奧地利央行行長Robert Holzmann則表示，偏好在下次會議進行連續第三次的75基點升息。高於市場目前預期的50基點。

Lafargue表示，歐洲央行的立場很棘手，大家對總體經濟情勢的看法有很大不同；「我認為歐洲央行將很難大幅加息，利率也許會走到3%，但這已經很勉強」。

義大利股市上漲1.03%；義國新政府批准了首個預算案，包括350億歐元的新計畫，重點在於壓抑能源帳單，並且從明年開始為受薪階級和自雇人士減稅。

在加拿大皇家銀行上調股票評級後，西班牙的睿爍能源(Repsol)升6.8%，報14.05歐元。

蒂森克盧伯(Thyssenkrupp)跌4.3%，報5.17歐元；維權基金Cevian宣布減持該家德國公司股票，持有來到不到1%。