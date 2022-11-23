尋求連任的雲林縣長張麗善，昨（23）日於臉書細數這3年多來的政績，強調自己從沒有一天懈怠，除了不願辜負縣民，也不想讓在外打拚的鄉親失望，「無論你們在哪裡，我都非常希望大家都能在11月26日回到雲林，張麗善需要你們的一票。」

張麗善指出，雲林縣的長青食堂，從她上任前的66處，到現在已有160處，每天中午有超過1萬2000名長輩用餐；她上任前雲林縣的住警器安裝率僅17％，是全台最低，但截至9月底安裝率已達99.48％，是全台最高。

由於不願債留子孫，張麗善表示，她上任至今為雲林縣減債68億，且未再借一毛錢；另外，雲林也成了觀光大縣，觀光人次破千萬，還打造「雲林良品」品牌，甚至成為金馬獎指定伴手禮；至於經濟發展，這3年多來的招商金額是歷任縣長最多、達1777億元，包括半導體封測大廠矽品也確定進駐。

張麗善強調，她以媽媽的角度考量施政的優先順序，從最能改變日常生活的角度出發，希望能讓外漂鄉親理解，雲林這3年多來變得更好了，也更讓人期待了，「我要向平常在外打拚、求學的你說，我們把家鄉顧得很好。」