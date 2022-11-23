全球影音產業領導廠商圓剛科技（2417）再獲2022台灣最佳國際品牌交流會肯定，連續二年獲頒2022年「台灣國際品牌潛力之星」。

由經濟部工業局與財團法人台灣經濟研究院及國際專業鑑價公司Interbrand合作的2022台灣最佳國際品牌交流會，就2022年台灣國際品牌價值進行調查，發布2022年台灣二十五大國際品牌外及表彰台灣國際品牌潛力之星，結果出爐，圓剛科技連續二年獲頒2022年「台灣國際品牌潛力之星」。

圓剛科技行銷副總莊善雯表示，圓剛的企業使命是「增進人類的溝通性與娛樂性，並做一個對社會有貢獻的企業」，據此，圓剛持續實踐社會責任，即使面對嚴峻的疫情，也始終正常推動企業社會責任相關活動，並與合作夥伴共同發起ESG倡議行動，承諾將針對氣候變遷採取實際行動，推動聯合國永續發展目標等活動。圓剛秉持持續投入研發創新，解決使用者的需求及痛點，並致力成為獨步全球，技術領先的視訊解決方案及產品供應商，對品牌建設有積極的布局。

莊善雯表示，今年再度獲頒「台灣最佳國際品牌潛力之星」，代表圓剛在全球布局的努力再次受到國際肯定，更加激勵公司持續朝此方向耕耘，並期許AVerMedia能夠站穩國際，成為代表台灣的國際品牌之一。

全球權威品牌顧問公司Interbrand也在會中分享台灣品牌躍上國際舞台，須關注的三大重點，第一，將ESG理念與品牌行動緊密結合，具體實踐；第二，塑造差異化、難以被複製的品牌理念，成為消費者心中無法取代的存在；第三，品牌策略及業務計畫深度扣合，驅動品牌走向長遠未來。