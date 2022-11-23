法國小組賽首輪以4比1大勝澳洲，拿下了本屆世界盃首勝，只是賽後傳出非常不幸的消息，先發邊後衛大賀南德茲（Lucas Hernandez）僅登場9分鐘便因傷退場，隨後被診斷出右膝前十字韌帶斷裂，也正式宣告他的世界盃之旅已經結束。

效力德甲豪門拜仁慕尼黑的大賀南德茲為了緊跟著對方前鋒萊基（Mathew Leckie），不慎腳步踉蹌而摔倒在地，經由隊醫檢查確認無法上場後，由他的弟弟小賀南德茲（Theo Hernandez）接替其位置，大賀南德茲雖然還能自行走下場，不過比賽結束後總教練德尚（Didier Deschamps）仍相當擔心大賀南德茲的傷勢。

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.



Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

接受MRI（核磁共振）檢查後，結果令法國全隊上下相當失望，大賀南德茲的右膝十字韌帶已經斷裂，確定無緣接下來的世界盃賽程，對已經傷兵滿營的法國來說，毫無疑問是一個巨大的損失。

Looks like a great example of neuromotor failure in a complex and dynamic environment.



Lucas #hernandez concerning non-contact knee injury with suspicious mechanism for #aclinjury (deceleration, foot plant and dynamic valgus) during #FRAAUS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kilcjx00OM — David Meyer (@David_Meyer7) November 22, 2022

法國在上周的隊內練習時傷了今年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema），恩昆庫（Christopher Nkunku）、金潘比（Presnel Kimpembe）甚至是更早之前的坎特（N'Golo Kante）、普巴（Paul Pogba）都不在陣中，再少了大賀南德茲後讓法國戰力受到嚴重打擊，還好他們首戰以大勝穩定軍心，法國欲突破小組賽應不成問題。