南韓一名外貌清秀的卡達特派記者在連線播報世足賽開幕式時，突然遭到多名壯碩男子包圍，男子們熱情地在她旁邊唱歌，甚至把手搭在女記者肩膀上，後續又有別的男子加入，看似要其他人幫忙攤開國旗，女記者悄悄揮手制止後，男子似乎自討沒趣，離開時還撞了女記者一下，讓記者嚇了一跳，事後女記者婉轉表示這次播報「並不容易」，南韓網友紛紛為她抱不平，批評「水準很低」。

南韓美女YouTuber李秀娜前往卡達連線播報世足賽，結果遭到多名男子熱情包圍，還被搭肩、猛撞。

綜合南韓《東亞日報》、「出口新聞」等報導，南韓美女YouTuber李秀娜與南韓KBS電視台合作，擔任駐卡達的特派記者播報世界盃足球賽，20日晚間她在舉辦開幕式的巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）外播報現場氛圍，正準備開始連線時，突然遭到4名男子包圍。

李秀娜後續上傳的影片顯示，當時4名男子開心地在她身旁唱歌、拍手、跳舞，右手邊的壯漢更熱情將手搭在李秀娜的肩膀上，李秀娜並未搭理男子們，繼續擺出微笑面對鏡頭，不過從畫面上可以看出，她的笑容似乎有些僵掉。

李秀娜開始播報後，鏡頭右手邊又有另一名戴帽子的壯碩男子加入，他直接擋住鏡頭，並且示意其他男子及李秀娜幫忙攤開他手上的國旗，畫面顯示女記者似乎伸出左手揮開制止，男子疑似感覺自討沒趣，收起國旗後離開，不過他離開時還往李秀娜的左半身撞了過去，讓正在播報的李秀娜大吃一驚，不過她並未中斷播報，持續面帶微笑地對著鏡頭說話：「天氣真的很熱。」

李秀娜於21日上傳這起播報突發狀況，標題寫著「我幾乎遇到有史以來最大的播報意外」。她表示現場有一連串變數，被拍肩膀時相當驚訝、不知道怎麼辦，坦言「並不容易」。

李秀娜的遭遇也讓南韓網友忿忿不平，有網友表示看直播時相當擔心，幸好沒有受傷，有網友表示被推肩膀本來就是不禮貌的行為，對此很生氣，也有網友痛罵：「再怎麼文化差異，水準也太低了。」