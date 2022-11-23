據內政部最新實價揭露，今年6月，位於高雄市苓雅區中正二路及和平一路177巷裡，合計一共17棟屋齡49年的老透天，由買家大手筆全部打包，據了解，買方為「高信建設」，為高雄上櫃建商永信建設旗下關係企業，以中正二路門牌老透天，每棟以總價4,000~6,600萬元不等成交，合計17棟建物豪擲總價約7.5億元，合併取得共約345.73坪商五用地，如換算地價每坪單價達218.1萬元，刷新苓雅區近五年來地價新高！

台灣房屋美麗島中正加盟店店東劉坤旺表示，市場早有消息，建商有意以高價收購整合此區段標的，以實價已揭露資訊，本次交易標的共包含中正二路上7棟屋齡49年的3層樓透天、和平一路上1棟49年3層樓透天及後方和平一路177巷整排共9棟49年2層樓透天，尚有部分標的持續整合中。

建商豪氣打包整排老屋交易不只一樁！據實價登錄揭露，今年4月，位於高雄市苓雅區凱旋二路31巷，整排5棟屋齡47年的3層樓老透天，每戶以最低總價約3980萬元，最高約4616萬元成交，買家同為「永信建設」，一口氣以無貸款豪擲約2.1億元，一起打包收購，合併取得約151.27坪住四用地，換算地價每坪約140萬元，目前這五棟老屋已經拆除夷為平地，將與相鄰的主基地合併推案！

另外，今年上半年高雄鹽埕區建國四路上整排屋齡超過70年的2層樓超高齡老透天，其中5棟及其正後方位於新樂街242巷的2棟老透天，總計7棟建物分批被建商收購！據了解，買方為高雄知名建商「仰德建設」，以李姓董座名義買下，平均每棟取得總價約2300~2500萬元，總花費約1.8億元，以合併取得土地面積208.12坪換算，地坪單價達89.6萬元，創下鹽埕區近7年來次高地價！

不過，事實上，建國四路上這一整排共6棟的2層樓老透天及後方新樂街242巷的3棟透天及1筆土地，皆已由建商整合取得完畢，只是其中有三筆交易，目前實價尚未揭露，因此建商實際上，共收購合計9棟建物及1筆土地，總計取得約285.24坪商四用地，估計整合總花費應突破2億元！整合後取得前臨路、後臨巷的完整方正基地，日後推案也更具可期性。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄雖然商圈重心北移，不過南高雄像苓雅、鹽埕、新興、前金等行政區，近年仍成為不少建商推案主力區，然而這些區域開發早且成熟，高齡老屋多，具開發規模的素地有限下，透過整合這些相鄰建物，取得具規模的開發基地，成為建商主要獵地方式之一，高齡老屋建物價值性並不高，建商主要看上的都是其土地價值，如地上物如符合危老重建，亦可增加建築容積獎勵，看準地段價值，建商誓在必得下，也更願花錢花心力整合收購，以利未來推案。