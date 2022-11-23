因離婚後沒付家用被大S提告，汪小菲日前在微博連發多文針對徐家，重點卻不是放在前妻，而是前小姨子小S，一下舉報她過度服用安眠藥，接著又爆許雅鈞和其他女子親密，砲火猛烈，外界好奇汪小菲為何狂攻擊小S？微博網友歸納出幾點結論：「汪小菲知道大S最在乎的是她的妹妹，最在乎她的家人」」、「小S最近猛誇新姐夫啊，舊的肯定生氣」、「小S是直接否定這段感情」、「我覺得她確實過了點，在汪的傷口上蹦迪」。

汪小菲日前發文承認確實因為前妻再婚不想付家用費，並附上支付表，強調自己是從去年11月起就付了4千多萬台幣，接著話鋒一轉點名檢舉小S長年服用安眠藥物，且沒經過醫師開處方箋核准，更批評小S：「你就踩著你姐的人血饅頭上位，她不好你老開心了」，又爆料她和老公許雅鈞早就感情生變，「我告訴你你老公幹嘛呢吧，就在你們家樓下的會所找姑娘呢，你放個屁嗎？」

接著汪小菲又點名前丈母娘S媽，稱他已經夠替徐家留面子了，請對方不要再亂說話，「尤其是你小女兒，就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑」，又稱：「妹夫在上海養了好幾個女的，我在台北都見過」，更指大、小S有心結，「她（小S）最恨的人就是你（大S）」，並稱小S二十年前曾對大S造成傷害，讓人霧裡看花。

見此，有網友笑虧：「不知道的人還以為汪小菲前妻是小S」，其他人則說：「不知道為啥有些人喜歡挑撥人家親姐妹的感情，小S作為妹妹好不好只有大S自己明白」、「因為同樣是女婿出軌，憑什麼許雅鈞什麼事沒有，他就要被離婚，他嫉妒死了，還有小S天天在媒體上蹦躂，槍打出頭鳥」、「汪應該覺得他們離婚是小S和S媽挑唆的」、「主要是她每次替她姐說很多，也不知道說的是不是真的，但是在自己婚姻裡又啥也不說了」。