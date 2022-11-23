在追求過程中，有些人的個性喜歡到處張揚，當喜歡上一個人時，恨不得讓全世界都知道，但個性內斂的人，只會偷偷埋在心底，在人前不露一絲痕跡，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、巨蟹座、摩羯座就算他們明明很喜歡一個人，卻只敢默默關注，也不敢有任何行動，並裝作沒這回事。

▍處女座

處女座在工作上或許是強勢、雷厲風行的，但在感情上，他們就變了個人似的，要多羞澀有多羞澀，要多內斂有多內斂，很不擅長表達情感，就算非常喜歡一個人，處女座也只會默默關注，把愛意埋在心底，沒有開口的勇氣。

▍巨蟹座

巨蟹座比較靦腆，對於真情實感，總是羞於表達，就算對某人充滿愛意，巨蟹座表面上也會裝出一副不在乎，雲淡風輕的樣子，只有在自己人面前，才敢洩露一絲心意，其實他們很喜歡某人。

▍摩羯座

看起來高冷嚴謹，很難接近，但其實，摩羯座有著一顆火熱的心，如果喜歡上誰，他們不會洩露，因為他們天生不太會主動示好，甚至還有可能故意抬槓、挖苦，就是不會把心意坦白出來。