民進黨湧言會高市議員候選人黃雍琇指控，國民黨高雄市長候選人柯志恩2020年罷韓期間，為了護韓，在臉書PO文「霸凌」返鄉投票學生。對此，柯志恩今（23）日反嗆對方閱讀能力有問題，只會斷章取義、無限上綱，自己想表達的是學生會動用預算，有無符合民主程序。

「當年為了護韓，柯志恩竟霸凌學生！」黃雍琇指控，罷韓期間，交大學聯會用活動結餘款協助高雄學生返鄉，並經學生議會同意，卻遭時任國民黨副祕書長的柯志恩，以「學務長」之姿發臉書質疑。黃痛批，柯為坦護時任市長韓國瑜，不惜在臉書公審學生。

對此，柯志恩今狠酸，原本不需要她親自回應，找自己發言團隊具有學生議長身分的人發言就好，但她強調，自己當過學務長7年，她2016年就不是學務長，2020年已是立委，「光講那時我是學務長，就完全是錯誤」。

柯志恩解釋，當時發文只是用立委角色，以及過去經驗告訴大家，學生向全校學生收款，任何一筆經費要動用必須經過同意，有沒有符合民主程序，有無經過學生議會或臨時會同意？她只是提出程序問題，程序完備才代表交大人的心聲。

柯志恩怒嗆，指控者好好去看臉書，不要去頭去尾、無限上綱，到底閱讀有沒有問題？這個問題乾脆去問她的小編學生就知道了。