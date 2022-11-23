高雄市岡山區赤崁地區民眾於日前發現一隻大烏龜在附近田裡爬行，民眾認出烏龜品種為蘇卡達象龜，應是有人飼養，但象龜出門透透氣。此象龜重量達50公斤，警方與飼主的哥哥借用農用推車，幾人合力才將象龜搬上推車。

赤崁派出所警員於11月20日巡邏時，民眾向警員訴說看到一龐然大物在附近田裡爬行，前往查看發現是一隻體型龐大的烏龜。有民眾認出該隻烏龜品種為蘇卡達象龜，常被人當作寵物飼養，研判應非野生動物，雖無攻擊性，但碩大的體型令民眾嘖嘖稱奇。

警方研判，此象龜應是鄰近居民所飼養；四處打探下，正巧有人認識飼主，但飼主剛好不在家，便委託其哥哥前來處理。因該隻象龜體型龐大，重量高達50公斤，不容易搬動，員警及飼主哥哥便借用農用推車，幾人合力將象龜搬上推車。

過程中，員警看象龜好像很久沒有喝水了，怕太過乾燥，便貼心為象龜澆點水，最後象龜坐在推車上回家。飼主的哥哥表示，該隻象龜因自身特性的關係，很會挖洞，在幾天前自己挖洞跑到外面去，飼主遍尋不著，非常擔心，幸好，離家出走的象龜並無大礙，加上有熱心的民眾及員警協助，尋回象龜。

岡山分局呼籲，民眾對家中飼養寵物，應植入晶片或可資辯識物件，如不慎走失，以利熱心民眾或警方協助尋回。