無黨籍桃園市長候選人鄭寶清昨（22）日在臉書發文，提出了八大敬老政策。他表示「家有一老，如有一寶」，這是長者有尊嚴，家庭和諧幸福的最重要元素。

鄭寶清指出，台灣逐漸步入老年化社會，一般家庭必須擔負經濟壓力與生活重擔，政府有義務也有責任，要幫助他們照顧長者的人生旅程，以及創造更多讓他們可以延年益壽，過的更加快樂、健康及幸福的美好生活。

鄭寶清說明，政府應該朝向「長者福利比天大」的理想目標努力邁進，因此提出下列八大政策主張：

1. 敬老津貼1年1萬元，讓長輩有紅包過好年。

2. 推動農漁民65歲、原住民55歲以上長者每年免費健檢一次。

3. 運用多元豐富的神祇宮廟場所，做為長者休閒育樂及社交活動的好去處，並補助宮廟提供各種長者所需的育樂配置設施，定期舉辦有益身心健康活動的社交及表演節目。

4. 提高長照資源與補助，協助一般家庭請領長照補貼，讓他們有更好的能力聘請照護人員，亦或將長者送至長期照顧中心。

5. 配合民間照護機構合作，提供更多元的喘息服務與補貼額度。

6. 提高偏鄉、原鄉長照照服員的交通給付與假日加班費。

7. 全面增設日照中心與老人文康中心，為長者提供一定時間的居留與照顧服務。

8. 敬老愛心卡不歸零，點數無期限。