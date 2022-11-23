信義房屋文化店專案經理鄭宏權今年初服務一對從事公職的夫妻售屋，由於兩人都是第一次賣房子，加上個性比較謹慎，因此，一開始對售屋每一道環節都感到緊張。但鄭宏權透過積極落實回報，發現屋況有滲漏水，也迅速找來廠商修繕，避免耽誤售屋進度，種種作為，讓蔡太太與先生放下心中大石，房子順利成交後，蔡太太還特別進線讚揚鄭宏權服務到位、全面，「真的要謝謝他！」

鄭宏權在信義房屋已有12年資歷，總是秉持向客戶說實話的原則待人處事，直來直往的性格，讓許多老客戶深感放心，不吝推薦親友讓他服務。今年初，一位從事教職的老客戶，介紹有意出售高雄房子的蔡先生、蔡太太給他，由於蔡先生夫妻倆從事公職，本身性格也很謹慎，加上生平初次售屋，對於一切流程不熟悉，一開始凡事都很容易感到緊張。

鄭宏權說，蔡先生夫妻倆一開始有委託同業售屋，但疑似委託前屋況查檢得不夠仔細，他去簽委託前再次確認屋況，竟發現多處原本沒注意到的滲漏水狀況，他建議蔡先生夫妻倆應該先修繕，日後也應標註於不動產說明書內，以免發生買賣糾紛。蔡先生夫妻倆一方面感謝鄭宏權協助把關，另一方面卻又擔憂修繕工作恐影響售屋流程，工程初期，三不五時就從外縣市搭火車到高雄「監工」，但漸漸地，因為感受到鄭宏權總是詳實、迅速回報狀況，找來的配合廠商也很優質，夫妻倆才真正放心，全權委託給鄭宏權處理。

得到更多的信任後，鄭宏權也沒有辜負客戶，最後順利找到適合的買方，替蔡先生夫妻倆完成售屋任務。事後，蔡太太也十分讚許鄭宏權，特別進線信義房屋總公司，稱讚鄭宏權服務到位，讓初次售屋的消費者也能十分放心。

鄭宏權謙虛說，信義房屋全台直營，每位同仁都需要上屋況查檢、不動產說明書等相關課程，由於完善的教育訓練，加上師徒制、學長姐手心向下的協助，「有時一通視訊電話打去，師傅和學長姐都會立刻協助新人判斷屋況可能有哪些問題」，因此，無論是需要協助客戶檢視屋況，甚至日後得進行修繕，都能提供更詳實的建議，再搭配公司合作廠商，往往能更快速協助客戶解決問題。

信義房屋則強調，長期以來信義房屋堅持自己培育沒有房仲經驗的新鮮人，並提供師徒制與定期的教育訓練等，讓同仁累積專業知能，更希望自然而然傳遞「先義後利」、「以人為本」等企業經營理念；透過完善、全面的服務，盼成為永續經營，且止於至善的永續企業。