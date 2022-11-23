消息面：

1.美國除了克利夫蘭聯邦準備銀行表示，恢復物價穩定是聯準會首要工作目標外，堪薩斯聯邦準備銀行也建議說，聯準會可能還要把利率再調高一點，並且將利率維持在高檔區域一段時間，如此才能真的抑制目前大漲的通膨。同時，因為銀行利息較高，儲蓄也可以減少家庭消費開支或將有助降低通膨。

2.紐約期金收漲0.02%，每盎司為1739.9美元。現貨金也漲0.1%，每盎司收1739.9美元，盤中一度漲0.72%，高點曾來到1750.8美元。黃金專家認為，美元匯價與美國債息偏弱，金價趁勢上漲，但漲勢可否持續下去才是重點。

3.在需求走弱之下，市場傳言OPEC成員國，將於12月再度增產但遭否認，故國際油價也轉跌為漲。紐約期油收漲91美分或1.13%，每桶在80.95美元，前個交易日曾創10個月新低76美元。倫敦布蘭特期油漲91美分或1.04%，每桶收88.36美元，前個交易日期間，曾創9個月新低不到83美元。

4.因擔憂中國大陸新冠疫情惡化，避險資金光芒消失，美元指數尾盤走低下跌0.56%。匯銀人士指出，中國大陸又開始實施較嚴格的抗疫規定，加上美國周四是重要的感恩節假期，故美元走勢偏弱。

5.比特幣從兩年新低點反彈，目前每單位在16,196.88美元，大漲2.52%。比特幣在11月8日跌破兩萬美元大關後，兩天後又曾失守一萬六美元關卡，然後就一直在萬六與萬七美元之間箱型整理。