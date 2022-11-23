展碁國際(6776)本周參加證交所舉辦的業績發表會，總經理林佳璋強調，展碁國際要創造平台經濟、夥伴經濟並善用數位優勢。該公司不是傳統印象中的「3C」通路，而是「什麼都賣」的平台通路，不斷引進高毛利率產品，並且以精品觀念鎖定高端客戶群。展碁今年前3季獲利2.94億元，EPS達3.6元。

林佳璋也建議投資人，最好是中長線投資，挑選殖利率在7%以上，且經理人誠信佳「說到做到」的公司為自已的財富加分。

展碁今年配發3.2元現金股利，以除息交易日前一天收盤價40.55元計，現金股息殖利率為7.9%。目前股價離填息仍有一小步。

展碁國際（6776）擴展代理之品牌及產品線，創造差異化貼近消費者需求，去年宣布獨家代理瑞典時尚品牌Golden Concept，將觸角延伸至奢華科技配件，率先在台推出Golden Concept全新賽車錶款RS系列錶帶及錶殼，搭配Apple Watch展現時尚品味。據了解該精品在時尚圈和商業界很受到歡迎。以Apple Watch的錶框而言要價逾3萬元，比Apple Watch還貴，但仍然賣得非常好。

另外，在拓展夥伴經濟方面，目前有博瑞達和安東貿易，本周展碁公告參加博瑞達現增2.44億元，每單位價格43元，持股比增至62.53%。林佳璋表示，展碁期望明年有一隻小老虎（指博瑞達），能讓展碁變身為猛虎。展碁也持續在LOOK新的夥伴，正陸續洽談中，用夥伴經濟來作水平整合，以王道精神達到利益平衡。