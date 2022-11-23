桃園市長鄭文燦23日在選前最後一次主持市政會議，他感性說，桃園8年成績得來不易，不是市長一個人成績，而是在場首長跟市府團隊每一份子共同努力成果，他向在場一級主管喊話，不要因為選舉抹黑或亂流影響腳步，全力往前走，相信爭議會過去、抹黑會結束，留下的就是建設跟美好，隨即親赴地檢提告。

鄭文燦連日遭藍營踢爆工程弊端和涉嫌助長炒地皮，他主持市政會議有感而發地說，雖然任期即將在12月24日屆滿，市府團隊仍要在工作崗位上努力，讓市政不打烊、順利運轉。

話鋒一轉，鄭文燦說，桃園8年成績不是市長一個人成績，而是在場首長跟市府團隊每一份子共同努力成果，也包括議會和市民的支持，直指桃園隊成績得來不易，包括各種雜誌、媒體和中央評比的獎項、好評價，呼籲團隊大家努力維護。

鄭文燦說，市政當然不是沒缺點，但8年來努力創造進步，讓市民非常有感，他深信桃園是站在正確軌道上，向在場一級主管喊話，不要因為選舉抹黑、亂流影響腳步，要全力往前走，他相信爭議會過去、抹黑會結束，留下的就是建設跟美好。結束市政會議他也馬上轉往地檢署提告，捍衛清譽。