T1職籃聯盟桃園永豐雲豹球星霍華德(Dwight Howard)，比賽時與隊友不慎碰撞，暫時休兵2周，日前賈永婕曬出和他在聚會的合照，被眼尖網友好奇發問「魔獸口袋裝什麼」，直呼尺寸太扯，對此，男友是美國黑人的網紅丹妮婊姐，發文表示看到照片就確定是「真槍實彈」，引發網友熱議。

賈永婕日前發出和霍華德的合照，只見魔獸身穿緊身褲子，褲襠明顯看到有一大包，意外引發網友聯想，對此，她也忍不住搞笑發文：「昨晚我從頭到尾都看著他的臉，此生仰角最高，最後我有看到他穿著亮晶晶有水鑽的褲子...非常潮，可惜忘了看重點」，對此，網紅丹妮婊姐開玩笑表示：「我發誓我真的很想要認真看他們的臉，但真的是靈魂被魔獸歐巴的褲襠給吸走，我完全沒辦法控制自己，馬啊，那是大佛嗎」。

丹妮婊姐透露把該照片傳給美國黑人男友看，接著劈頭就問：「那是XX嗎」，男友先是直接回覆：「對」，接著不忘補上一句：「或許P圖的啦 」，讓她忍不住笑翻：「他寧可羞辱整個黑人種族，也不肯認輸!!!!這不是你們種族嗎」，接著表示：「雖然他當然不知道賈永婕，但這一看也知道是台灣哪個女粉絲跟魔獸照相，哪個女粉絲跟男明星照像，還幫他修XX，修好才發給媒體啦!到底誰會把NBA球星當假想敵啦!!也太瞧得起我」。

對此，賈永婕也緊急在PO文底下留言澄清：「啊賀⋯⋯⋯我正要發一篇文，昭告天下P圖疑雲，天啊，所以是真的嗎？我的老天鵝，我真的沒有P啊」，立刻笑翻一票網友。