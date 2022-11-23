台積電創辦人張忠謀日前證實台積電將到美國設3奈米廠，引起各界震驚。前立委蔡正元指出，過去日本的半導體產業相當發達，但美國發現狀況不對後，邀日本共同參加一「戰略防禦計畫」，讓日本的半導體產業就此一落千丈，如今台灣恐重演日本的悲劇。

蔡正元今（23）日在臉書表示，1985年時，日本的半導體事業相當發達，世界前十大半導體公司一度有一半都是日本公司，但美國人發現半導體事業被日本超越，隨後弄出一個「戰略防禦計劃」要求日本加入，雖然名義上日本可以與美國一同開發新型戰鬥機，但條件卻是美國有權使用日本的所有技術，導致日本的半導體技術與人才全被美國挖走，半導體事業一落千丈，美國Intel為首的半導體事業則興旺了30年。

「台灣在1987年創造的代工模式，經過了三十年努力，終於在世界上產生重大影響力！」蔡正元指出，如今台灣在半導體產業上的成功，又讓美國人開始坐不住，因此搞出《晶片法案》與「Chip 4」，「說穿了就是再次玩弄三十年前的把戲，逼著台積電搬去美國，逼著台積電交出重要資料，讓台灣重演三十年前的日本悲劇！」

蔡正元說，美國這套權術其實並不稀奇，歷史上不少強權國家都有類似的行為，但這些無德霸道最終將導致眾叛親離而衰落，而高喊自由民主與人權的美國，卻總是耍弄這些令人嘔吐的陰險手段，遲早也會走上衰敗的命運。