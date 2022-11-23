新華社23日報導，首次中國－部分南太島國執法能力與警務合作部級對話22日以視訊方式舉行，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪和索羅門群島警察、國家安全與懲戒部部長維科共同主持並發表主旨發言。

王小洪首先對索羅門群島突發地震災害致以慰問。他表示，中國國家主席習近平2018年與建交太平洋島國領導人集體會晤，開啟了中國與太平洋島國關係新篇章。

王小洪指出，希望通過中國－部分南太島國執法能力與警務合作部級對話，建立更友好的合作關係、形成更高效的合作方式、提升更專業的執法能力，共同為本地區經濟社會發展保駕護航。

王小洪強調，中方願與各方一道，共同培育好這一部級對話機制，為各國繁榮穩定發展創造良好的安全環境，為深化中國和太平洋島國關係貢獻更大力量。

報導指出，本次對話主題是「讓合作更專業、更高效、更友好，讓島國更安全」。斐濟、萬那杜、吉里巴斯、東加、巴布亞紐幾內亞警察部門負責人出席並發言。