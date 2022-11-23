本周六就是九合一大選投票日，今年還有備受關注的修憲複決，無黨籍台北市議員候選人蘇恆提出1數據，好奇民進黨是否真的支持18歲公民權，「我十分懷疑。」

蘇恆提到，18歲修憲複決，需要約965萬票同意才能通過，但這次九合一選舉估計投票率大概只有6成、約1100萬左右，所以非常困難，若屆時投票率6成，只要有約200萬票反對，複決就不可能通過。

「在如此嚴峻的絕對多數要求下，民進黨卻一直在想辦法阻擋投票，降低投票人數。」蘇恆表示，蔡政府限制確診者不能投票，粗估會有約10萬人受到影響，她認為就是民進黨防疫失敗造成的，如果防疫成功，怎會有這麼多人確診？

另外，國軍近日宣布留守值班人員不得輪班出營投票，理由是解放軍經常到台海附近，所以要做好準備，蘇恆質疑，解放軍在台海周邊活動，正是因為民進黨挑動兩岸關係所致，民進黨應該自己承擔起責任，而不是懲罰國軍、「沒收」留守值班的國軍投票權。

在蘇恆看來，除了民進黨，國民黨是否真的支持18歲公民權，也要打一個大大的問號，她直言藍綠表面一套、背後一套，原因是不敢逆潮流，因為今天不開放18歲民眾投票，2年後他們也是能投票，所以不能得罪。

「不過明面上不敢得罪，不代表他們背地不會阻擋。」蘇恆指出，因為年輕人厭惡了整天惡鬥，藍綠都害怕如果開放18歲公民權，會讓自己更早進入政治墳墓，所以能拖一天是一天，背地裡想盡辦法阻擋。