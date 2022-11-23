國家圖書館今天表示，今年「台灣閱讀節」擴大辦理為期二天活動，第二天12月4日（星期日）於國家圖書館周邊，推出「好書交換趣」活動，民眾可讓自己的圖書與另一位愛書人在國圖驚喜相遇。

國圖表示，「好書交換趣」活動刻正熱烈募書中，邀請愛書人一起整理書櫃，凡書況良好的圖書都在交換範圍（視聽資料及雜誌外），請將符合收書原則的圖書攜至國家圖書館貴陽街行政區入口收書地點，即可換取「換書卡」，也歡迎民眾12月4日當天直接帶書過來參與活動。