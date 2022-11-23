台灣運彩總經理林博泰也在《Sports會客室》節目分享卡達世足賽的投注眉角。

2022卡達世足賽於台灣時間21日凌晨開踢，台灣運彩本屆喊出銷售破百億元的目標，總經理林博泰也在《Sports會客室》節目提供「一日球迷」投注參考，並提醒雖然世界盃淘汰賽一定要分出勝負，但單場投注仍以「90分鐘加傷停補時結束時的賽果為準」，請彩迷多多注意。

台灣運彩在世足賽開踢前，就公布23種世足特別項目玩法，並整屆64場比賽皆開放單場與場中投注。林博泰指出，最容易上手的玩法當然是預測本屆冠軍，其他如猜哪兩支球隊會晉級到冠軍賽、進到4強、8強的隊伍，還有冠軍來自哪個小組、哪一洲等，個人獎項如金靴、金球、金手套獎也都有開盤。

本屆目前最被看好的冠軍隊伍是「森巴軍團」巴西，林博泰分析，巴西過去5度奪冠為各隊最多，現在又世界排名第1，看好度從猜冠軍玩法上路以來就位列第1。有趣的是，衛冕軍法國原本高居第2，但開盤後1周就被梅西領軍的阿根廷擠到第3，林博泰表示，運彩會依民眾投注狀況調整賠率，建議彩迷在賠率好時趁早下手！

世足賽是全世界最受關注的運動賽事，除了內行玩家，也會吸引不少一日球迷。林博泰建議新手投注挑簡單玩法及賠率，最簡單的玩法就是猜冠軍，想玩單場投注可以參考賠率，「賠率低的球隊表示勝出的機率較高，看您個性喜歡高賠率還是穩一點，都可以享受買運彩看世足更精彩的樂趣。」

值得注意的是，2010與2014年兩屆世足決賽，都踢到延長才分出勝負，但依照運彩單場主客和玩法以90分鐘賽果為準，當時都是買和局才能過盤，本屆也不例外。林博泰特別提醒彩迷，世界盃小組賽跟平常足球聯賽一樣採積分制，淘汰賽開始雖無和局，但單場投注不納入加時或PK的結果，請民眾注意。

卡達與台灣有5小時時差，本屆從11/29起，所有賽事的開賽時間都在深夜11時之後，但林博泰要彩迷不用擔心，台灣運彩在世足賽期間全面提供24小時投注服務，只要線上申請虛擬會員，就算宅在家裡看世足，「也可以直接用手機、平板及電腦做投注了！」

至於喜歡到投注站的民眾，運彩也有投注站因應世足24小時營業，民眾只要到台灣運彩的官網查詢，就可以就近找到據點，十分方便。

民眾每買100元的台灣運彩，就有10元會自動挹注到國家運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績。林博泰透露，團隊上任後於2014年巴西世足賽銷售24億，上屆2018年提升到70億，「這次希望能比上屆多50%，達到100億，就能為國家挹注10億的運動發展基金，來照顧我們的運動選手。」加上台灣運彩推出的抽獎活動「買運彩瘋足球抽Porsche」好康，希望民眾踴躍買運彩，抽好康又助體育，一起享受熱力四射的卡達世足賽。