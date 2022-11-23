白宮首席防疫專家佛奇下個月卸任，今天出席最後一場簡報會仍苦口婆心叮嚀民眾假期前施打疫苗。回憶起抗疫最艱難時刻，佛奇坦言看到部分人因意識形態拒打疫苗，相當心痛。

81歲的佛奇（Anthony Fauci）8月宣布年底前卸下公職，結束他超過半個世紀在美國國家衛生研究院（NIH）服務的時間。

美國感恩節與耶誕假期將至，佛奇今天赴白宮出席最後一場簡報會，被視為美國對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）代表人物的他，仍維持一貫作風，引用數據叨叨念念要民眾接種COVID-19、流感疫苗。

佛奇說：「近期出爐數據顯示，若你有接種疫苗和追加劑，在BA.4、BA.5變異株盛行期間染疫喪命機率比沒打疫苗的人低14倍，篩檢陽性機率則低至少3倍。」他指出，次世代疫苗對抗BA.4/5變異株效果也相當好。

被問到抗疫近3年來最艱難時刻為何，佛奇坦言，COVID-19雖是美國社會超過100年來集體經歷過最可怕的疫情，但對他來說，最艱難的時刻莫過於看到人們因為國家分裂及意識形態差異而拒打疫苗。

佛奇說：「這讓我相當心痛，因為我不想看到任何人被感染，不想看到任何人住院，也不想看到任何人染疫身亡。」不論是極右共和黨人或極左民主黨人，對他來說沒有任何區別。

佛奇1968年進入NIH服務，1984年起擔任NIH所屬國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長，曾在7位總統任內服務；他曾協助對抗愛滋病、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、H1N1流感、中東呼吸症候群（MERS）及伊波拉病毒（Ebola）等疾病，最後因COVID-19疫情期間頻繁召開簡報會的身影，成為美國家喻戶曉的人物。

卸任後希望美國人民記得他什麼？佛奇表示，任內做了很多事，雖然COVID-19是非常重要的一部分，但僅是他過去40年防疫工作的一小塊；至於他的成就是否有價值，就留給外界評價。

佛奇說，希望人民記得這些年來的每一天，他都竭盡所能付出，從無保留，「若人們想記得我，不論他們是否正確評斷我所做過的事，就記得我這幾十年來鞠躬盡瘁」。（編輯：馮昭）1111123