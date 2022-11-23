台股加權指數23日開高在14,595.50點，權王台積電（2330）開高在494.5元，指標電子、金融股皆往上拉升，前台積電共同營運長蔣尚義，擔任鴻海（2317）半導體策略長，消息帶動鴻海早盤股價上漲1％，軍工族群股持續強勢，台股早盤指數漲幅擴大，上漲逾90點。

華爾街暫且將中國收緊防疫措施的利空拋諸腦後，轉而聚焦強勁的財報數據、並期盼聯準會（Fed）縮小升息幅度，美國四大指數22日全面走揚。

道瓊工業平均指數11月22日終場上漲1.18％（397.82點）、收34,098.10點。

那斯達克指數上漲1.36％（149.9點）、收11,174.41點。費城半導體指數勁揚3.03％（80.99點）、收2,756.82點。

第一金投顧指出，近期今年通膨、戰爭、升息等利空逐漸淡化，電子產業庫存也持續消化中，雖然景氣正在下行階段，但利空逐漸出盡，本波急漲近2,000點後，漲多拉回是正常且必要的，籌碼沉澱整理後，明年展望樂觀的績優股終將脫穎而出，近期台股拉回後，可以伺機布局。

選股重點是明年獲利要較今年成長，指數回檔止穩後，選股優先從業績成長強勁、且法人站在買方個股優先。