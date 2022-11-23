九合一大選將於周六（26日）登場，一名網友表示，不少候選人廣告看板都用「搶救」一詞來拉票，他看了反感地說「選舉不是選可憐的人耶！有人吃這套嗎？」貼文曝光網友也搖頭，「每個都在搶救，要不要裝葉克膜」。

原PO昨（22）日於PTT八卦版指出，騎車在路上看到一堆候選人的廣告看板，每個人都會用「搶救」一詞拉票，他看得火大說，「是在搶救什麼？」認為平常有拜票，就沒有必要以「搶救」當作口號，「選賢與能，不是選可憐的人耶！現在還有人吃這套嗎？求解。」

貼文曝光，網友紛紛留言，「應該是有用，才會印出來」、「25年不變的招數」、「每個都在搶救，要不要裝葉克膜」、「急診很忙，通通送進去」、「要搶救真的可以滾去急診」、「死忠的會含淚投下去」、「別高估台灣人智商」、「不要不信，低端很吃這招」、「死忠仔就愛這套路，穩到不行」、「選前他跪你，選後你跪他」、「比起搶救，更討厭看到的是『疼惜』2個字」。

留言中也有不少人說，「選前跪一天，當選換你跪四年」、「選前他跪你，選後你跪他」、「比起搶救，更討厭看到的是『疼惜』2個字」、「選前怎跪都願意，選中後就不理你了」、「以前還有捐款小豬撲滿當選舉主軸的」、「最好笑就捐三隻小豬，有錢人騙沒錢的人」。