遭指涉嫌介入詐騙集團在八德炒地皮，桃園市長鄭文燦（中）今天到桃園地檢署提告。（賴佑維攝）

國民黨桃園市議員候選人凌濤近日連開記者會猛轟桃園市長鄭文燦涉及八德炒地皮，鄭文燦今天到桃園地檢署提告加重誹謗。鄭文燦說，當市長8年來沒告過任何人，但國民黨陣營每日一黑，想要挽救選情，是民主選舉最壞示範，決定以訟止謗。

凌濤近日開記者會批詐騙集團郭哲敏在2020年11月間取得八德霄裡段農地，賺取桃園捷運綠線周邊土地徵收與變更地目暴利，懷疑洩露土地開發資訊、喬地的人就是鄭文燦。此外22日也開記者會稱外傳鄭文燦以10億資金操作賭盤，要讓民進黨桃園市長候選人鄭運鵬勝選。

鄭文燦今天到桃園地檢署提告加重誹謗，鄭文燦說，國民黨陣營每日一黑，想要挽救選情，在沒有任何證據下任意抹黑，已經是民主選舉最壞示範，也是破壞社會正義最後底線。鄭文燦說，決定以訟止謗，端正選風。他強調，8年來沒有告過任何人，包括去立法院參加前瞻計畫公聽會，被抗議民眾撞裂兩根肋骨，基於社會和諧，還是沒有提告。

鄭文燦說，這次提告是因為這是真實惡意，而且是任意編造故事。他強調，選舉應該提出政見、政績，如果只是用空降打手任意抹黑，這是非常Low的選舉方式。鄭文燦說，對他來講，市府團隊兢兢業業，非常認真，8年的努力市民看的到，各種評比也得到肯定。

對於郭哲敏炒地皮，鄭文燦說，民間土地買賣，他也不會知情，該地區土地屬於非都市土地特農區，沒有直接變更為建地的可能，未來如果要開發，要有都市計畫，還要經過內政部核定，第2關也要內政部核定通過區段徵收，第3關則是由市府完成區段徵收工程，第4關抽籤配地也不可能原地原分配。痛批這是不懂裝懂只想抹黑，根本沒有農地變更建地這樣的途徑。

鄭文燦提到，竟然可以任意把他們不知道的買賣案件，抹黑成為市府或市長護航炒地皮，覺得實在太荒謬了，22日還說他操縱賭盤，用10億資金，根本是天馬行空編故事。鄭文燦說，選舉選到這階段，要用烏賊戰術、抹黑戰術，想要誹謗市長或市府，想要改變選舉結果，這種選風不可長，因為這些空降打手，都想說媒體抹黑先完成，要等選舉以後司法才能還清白，因此決定選前就提告，讓大家看到這種邪派作風應該被遏止。

對於凌濤今天又開記者會，鄭文燦說，將陸續委由律師提告。