泡麵怎麼泡才好吃，一名女網友因為放泡麵料理包的順序與男友吵架，不認同男友泡好才放料理包的方法，引起網友們討論，其中有人貼出男神金城武在電影裡泡泡麵的作法，認為麵泡好水濾掉，再加料理包、8分滿滾水才最香、麵條最Q。

這名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》表示自己與男友因為料理包要先放還是後加吵起來，爆發泡麵之亂，原PO表示，她在煮一款素食的椒香豆腐豬肉麵時，剛倒食材包男友就阻止她，說一定要等麵泡好再加料味道才夠，但原PO認為，明明是先加才更入味，兩爭執不休，最後她猜拳贏了，決定先放料理包，但也好奇後放料理包「乾屋這款代誌？」

對此，網友們紛紛分享自己的煮法，很多人跟原PO一樣是滾水就下料理包、麵，但也有人力挺料理包後放，男神金城武就是這樣煮的，方法為水滾100度放麵，麵煮3分鐘後將水濾掉，放入調味包攪拌，再倒熱水至8分滿，全程需在3分鐘內完成，泡麵的湯才最香甜、麵條最Q，稱作男神版煮法。

此外，也有網友分享自己煮泡麵的小撇步：「先加油包，水很快就滾了，要大火下麵大火滾麵才會Q，很重要」、「如果是有料的料理包一律後加，先放會使熱水溫度降低」、「我實現金城武煮法，可能是有男神教學，有點好吃，麵是Q的」、「以前打工在吧台跟廚師學煮泡麵，順序是先丟麵後再打蛋再加調味包，水滾後關火然後送餐」。