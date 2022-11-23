日本專攻18禁漫畫家上野直哉(ウエノ直哉)驚傳於9月25日在家中暴斃，他所屬的三和出版社「Comic Masyo編輯部」昨(22日)證實死訊，詭異的是他生前在推特的最後留言寫下：「我要死了，快救我！」，讓粉絲不禁驚呼：「真是太毛了！」，而外界也推測這或許和他日益惡化的身體狀況有關係。

上野直哉今年8月起常在Twitter透露身體屢有狀況，更曾說兩個半月內體重狂掉大約20公斤，連同肌肉和脂肪一起流失，變得很容易疲勞，還描述自己「簡直是半個病人」、「從昨晚到天亮吐了4次」，往後的發文多也和身體狀況有關，「從昨晚到天亮吐了4次」、「我想問一下，是否有在賣給吃飯有困難、或腸胃不好的人，有『點滴套餐』嗎？」、「好想吃桃子跟梨子。」

然而上月3日上野直哉最後留言寫道「我要死了，快救我！」，沒想到同月25日就被發現倒在家內，並已離開人世，直到昨(22日)出版社才證實死訊，不過未公布詳細死因，但粉絲認為應和身體脫不了關係，紛紛到上野的Twitter帳戶表示哀悼「你的生命真的太短暫了，我認為做枯燥的漫畫工作應多和朋友聯繫」、「雖然現在說這些沒意義，但你為何不去醫院看診呢」、「看到新聞來的，請你的靈魂安息吧～」