芬蘭戶外運動腕錶品牌Suunto，於本月推出品牌有史以來最強大的運動手錶Suunto 9 Peak Pro，支援接收4大衛星系統、高達32顆衛星訊號，同時搭載強勁的電池續航力，於探險模式可使用300小時、高效能模式則可續航40小時，無論是運動鍛鍊或戶外冒險都能完整追蹤、紀錄。而在運動監測功能更全新升級，內建97種運動模式，更包括Suunto專業的水下浮潛探索運動，滿足戶外咖上山下海的需求。

Suunto新品9 Peak Pro採100% 再生能源製造，低碳足跡且達成完全碳補償，在環保部分也是Pro等級。Suunto 9 Peak Pro現起開放預購，推出無暇精鋼與鈦金屬雙款式，錶面皆為最高規藍寶石水晶玻璃、厚度僅10.8mm，提供兼具功能與北歐時尚的6色系選擇，價格2萬元新台幣起跳。

Suunto 9 Peak Pro支援完整接收4大衛星系統，包括美國GPS與其輔助系統QZSS、俄國 GLONASS、中國 BEIDOU、歐盟 GALILEO，最多可同時和32顆獨立衛星連接，即使處在嚴酷的定位環境，例如高樓或深山峽谷中，仍能提供優異的定位精準度。

伴隨著強化的定位系統，在電池續航力與晶片模組上也全面升級！Suunto 9 Peak Pro日常模式可使用21日，在三種電池模式當中，探險模式可使用300小時、耐久模式可續航70小時、而每秒定位一次的高效能模式更具備高達40小時的續航力，讓翻山越嶺也能掌握行程、絕不迷路！

位在芬蘭的Suunto總部和工廠，使用100% 碳中和再生能源，數據顯示2021年營運所產生的碳排放為0。而Suunto 9 Peak Pro在環境永續上更升級，於芬蘭當地使用 100% 再生能源手工打造，是第一款計算碳足跡、且達成完全碳補償的Suunto產品，手錶完整生命週期，僅排放7.5 kg CO2e，相當於一台燃油車行駛44公里的碳排放，在環境永續與地球資源維護上也是Pro等級！