在今年的後半年，股市非常不穩定，想必很多的投資客心情也跟著起伏，每個人都想利用投資來實現財富自由，但有時候機會也會反過來害人，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖龍、生肖豬、生肖雞在投資上需多三思再行動，別因為不了解，而茫然的下注，把股市當賭場，到時得不償失。

▍生肖虎：把股市當賭場。

生肖虎在投資上需要三思，面對刺激、回報高的股市時，一般人是精準估算、精細分析後再買入，而他們大多賭性有餘，而耐心不足，只想從雜亂無章的漲跌中大手一揮，押對一寶，看到高收益的投資就像看到肥羊，猛撲而上，然而，把股市當賭場，多半十賭九輸，不可不慎。

▍生肖龍：貪多就嚼不爛。

生肖龍要警惕一個貪字，不僅是貪利，也要小心貪多，別看到稍有興趣或是熱門的投資項目、發財機會就嘗試，遍地開花，就是再多一雙手，再多一個腦袋，也應付不來，最終，那些誘人的發財機會，只會將他們耍得團團轉，顧此失彼，多頭空。

▍生肖豬：要有防人之心。

生肖豬只要身邊人說哪個機會好，就被慫恿去投資，並忍不住跟風，在他們看來，既然是朋友，就絕對可靠，一旦被朋友騙或投資失利，心血付諸流水，到時後悔都來不及，所以，還是需要有一些防備。

▍生肖雞：慾望戰勝理智。

其實，生肖雞明白天下沒有白吃的午餐，可是現實總是那麼殘酷，工作就算再努力，還是無法跳脫錢不夠的命運，在想翻身、想暴富的慾望驅使下，很容易將那些發財機會作為人生的寄託，建議還是用閒錢來投資，以免希望落空，欠下債務。