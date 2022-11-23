一名女網友日前牙痛看醫師，醫師在幫她洗牙時，不斷和一旁另張床病患聊天，她後來暴怒起身嗆2人不要聊天，要醫師好好洗，「你們一直聊天，我痛得要死」，沒想到醫師回「那是因為妳牙齦發炎所以才會痛」讓她再度暴怒；她事後解釋是擔心醫師頻分心，會發生意外，不少人也說不接受醫師不斷和別人聊天。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文，她日前因為牙齒痛去看牙醫，該診所內有2個位子，她在位子被牙醫清潔牙齒時，對方同時間與另個位子的病患在「聊天」，且聊的相當忘我，怒批「當下醫生在幫我洗牙，又一直回覆她的話，就算醫生技術再好也怕會有一個萬一吧？」她索性直接爆氣，從位置上坐起身。

該女網友當下用不耐煩口氣對醫師和另名病患說「阿姨！請妳不要一直跟醫生聊天，他在幫我洗牙，非常痛，還對醫師說不要分心，洗牙就好好洗，「你們一直聊天我痛得要死」，醫師回「那是因為妳牙齦發炎所以才會痛啊」；她事後PO文認為就是因牙痛才就醫，要求醫師不要聊天是擔心萬一對方分心恐會釀成意外。

其他網友留言「換家！感覺很不尊重當下的患者，我之前還被割傷嘴角」、「當然是醫生問題，別說是洗牙，剪個頭髮理髮師和別人聊天林北就不爽」、「牙齒已經在不舒服了，還看醫生邊聊邊用，整個感覺很隨便」、「不能接受牙醫師一邊聊天一邊幫我治療，要專注」；但也有網友認為若牙齦發炎，洗牙真的會比較痛，但與醫師聊天無關，但醫師一直分心的確讓病患感受不好。