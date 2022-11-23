台北市中山、大同區議員候選人林婕麗23日在大直街頭拜票，卻突然遭到一名酒醉男子徒手攻擊，導致頭部流血及身體受傷。警方指出，25歲張嫌供稱今早與女友吵架又遺失錢包，前往警局路上看到拜票團隊太吵，心生不滿才上前攻擊候選人。

中山分局大直派出所23日接獲台北市議員候選人林婕麗團隊報案，表示一名男子疑似酒醉，對議員候選人林婕麗暴力相向需警協助，派出所員警立即趕赴現場，將該男子壓制並帶返所釐清情況。

經警方調查，25歲張姓男子稱今早與女友吵架及錢包遺失，欲前往大直派出所報案，行經北安路與崇實路時，見議員候選人林婕麗拜票，感到音量吵雜，以致心生不滿，遂上前對林姓候選人暴力相向，造成林姓候選人右側頭部流血受傷及肢體不明部位受傷，再經瞭解張男無特定政黨傾向與相關幫派背景。

警方呼籲，將強烈譴責選舉暴力，不分政黨，絕不容許發生選舉暴力事件，也在此提醒選民，選舉將至，勿做出不理性行為傷害自己和他人，盼選賢與能、理性選舉。

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