立法院司法及法制委員會23日併案審查中華民國刑法第185條之3條文修正草案，法務部長蔡清祥（見圖）出席。（劉宗龍攝）

立法院司法及法制委員會23日併案審查中華民國刑法第185條之3條文修正草案，法務部長蔡清祥（見圖）出席。（劉宗龍攝）

國民黨立委告發民進黨台北市長候選人林佳龍團隊涉嫌發放現金給計程車司機貼選舉貼紙，沒貼也可以拿，並提交相關影片予檢調。對此，法務部長蔡清祥今在立院司法法制委員會表示，新北地檢已經分案調查，積極蒐證當中，偵辦時間點由承辦檢察官判斷。

國民黨立委曾銘宗今質詢該案偵辦進度，會不會選後才辦？蔡清祥表示，在針對個案有人提出告訴告發後，新北地檢已經分案調查，積極蒐證中，至於調查時間點，要看承辦檢察官，對搜集證據的狀況如何，證據若明確有違法事實，當然依法處理，時間點則由個案承辦檢察官判斷。

曾銘宗也說，檢察官查賄不能只辦藍不辦綠，辦小咖不辦大咖。蔡清祥說，法務部也都要求檢察官，不能只就表面證據來認定而已，應該往上溯源，把相關共犯、關係人，只要涉及犯罪一律要辦。檢調沒有敢不敢辦的問題，只要證據齊全、認定有犯罪嫌疑就會依法辦理。

另外就當前查賄狀況，蔡清祥表示，目前列為「選他」案的共3367件，經檢察官偵查起訴共140件、119人，還在羈押中的有65人，數字會持續在增加，因為最後階段還有很多案子會查獲。