受感恩節前夕美股全面走高所激勵，恆生指數也跟著開高，不過隨後獲利賣壓出現，漲幅也受到些許壓抑，大盤目前在17,508.96點，漲84.55點或0.49%。國企指數則在5,943.87點，漲42.65點或0.72%。

多家科技公司發布財報，百度因第三季淨利年增16%，股價開漲1.1%來到90.85港元。快手前三季虧損縮至121億人民幣，股價開高2%。不過，萬國數據前九個月虧損卻擴增至13.15億人民幣，股價開低重挫10.5%。

其它大型科技類股，騰訊開漲0.1%來到277.8港元，阿里巴巴開高0.9%，小米與京東均開高0.5%以及0.4%，但美團卻低開0.3%來到139.5港元。

電動車類股比亞迪，再遭巴菲特旗下的波克夏投資公司出脫持股，故股價開低1.5%，但同業蔚來汽車則開漲2.2%。上海以及廣州抗疫升級，內需股普遍走弱，恆安與百威亞太各開低1.5%以及1%。

金融股方面，匯豐開漲0.6%，港交所開低0.4%，友邦則持平。