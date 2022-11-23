民進黨新北市長候選人林佳龍的小黃計程車廣告事件引發討論，國民黨新北市議員廖先翔、議員候選人林鼎超今舉行記者會指出，選舉剩不到3天，是最容易發生賄選的關鍵時期，呼籲檢調應跟外界說明此案，沒貼廣告還能拿200元有沒有涉及賄選，如果沒有，可還林佳龍清白，如果有更要告訴民眾避免投給一個可能會被褫奪公權的候選人，否則其他候選人可能也會如法炮製。林佳龍則回應，讓司法單位釐清，不要噴口水。

廖先翔指出，他相信檢調單位可能也承受很大壓力，但他認為，本案從月初到現在，應該對外說明調查進度，包括有沒有約談誰。

廖先翔說，假設案件是可以被允許的，是否其他候選人都可以發放津貼給司機，或是外送員也可以加入，這都是大家非常關心的，他更指綠營對於自己人賄選，都默不作聲。

三蘆選區議員候選人林鼎超指出，檢調辦大咖不曾手軟，當初張善政9月25日參加摸彩，29日就遭桃園地檢署分案調查；民進黨沈慧虹10月3日控告《美麗島電子報》董事長吳子嘉違反《選罷法》，6日新竹地檢署就發傳票給吳，還有民眾黨高虹安助理費等，呼籲新北地檢署應盡速偵辦。

林鼎超說，到底林佳龍小黃事件，偵辦進度為何，租賃契約到今天為止，林選辦都還沒拿出來 ，對於各界質疑都打迷糊仗，呼籲林佳龍不要再躲了。

林佳龍回應，侯陣營已經是沒招了，不斷地在立法院和競選總部開記者會，企圖影響司法調查，這件事情檢調單位已經進行調查，但它本身就是一個合法的廣告契約，就讓司法單位來釐清，不要再沒事找事，難道選前的寶貴時間不應該聚焦在市政議題上嗎？只會噴口水企圖影響司法是很不可取的行為。