最近正值季節交替，忽冷忽熱的溫度讓很多民眾容易感冒，東森新聞台有「最美氣象主播」封號的王淑麗，也在今（23）日一早透露自己也感冒了，並曬出一張美照，打起精神繼續工作，敬業的態度讓網友大讚非常用心。

王淑麗在社群平台透露自己感冒了，幸好不是染疫，提醒提醒電視機前的觀眾：「變天了，要注意，出門帶傘添衣。」接著又不好意思表示，播氣象時忍不住咳出來真的抱歉，「今天的淑麗只能溫柔。」雖然掛病號，王淑麗還是強打精神播報氣象新聞，讓網友紛紛讚賞真是敬業。

她也曬出一張自拍照，只見她化著精緻的妝容、炯炯有神的看相鏡頭，完全看不出感冒的跡象，她托腮坐在辦公桌前，少女般的動作也讓網友與粉絲直呼真是太可愛了。

許多網友也在貼文下方留言關心她的身體狀況，「剛看妳播報氣象，咳了好多次好好休息保重喔￼！謝謝你帶給我們每個快樂的早晨。」、「祝早日康復」、「淑麗保重，要多喝熱茶，早日康復」、「辛苦了~~早上氣象新聞有看到您一直強忍著酷酷嫂~~保重喔~~辛苦您了~~加油!!」、「剛剛聽到您報氣象，雖然咳了不少次只能說一樣不失專業形象」