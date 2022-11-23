民進黨彰化縣長候選人黃秀芳主張全面推動369重陽敬老金政策，獲得蔡英文總統肯定，政院也說挺到底，財源來自「綠電稅」。國民黨立院黨團質疑，彰化縣過去二度爭取「綠能稅」多留一點在地方，都遭中央拒絕，怎麼一到選舉就全力支持？且如果中央這麼大方，乾脆宣布，全國不分縣市，全都敬老369。

國民黨團指出，黃秀芳提出不顧縣庫財政均衡的選舉支票，主張推動重陽敬老金369政策。蔡總統幫黃秀芳背書，用綠電稅收推動369敬老禮金；副總統賴清德也表示， 369財源已經找到，黃秀芳當選就發放；行政院副院長沈榮津則說，彰濱外海種光電已在進行，有2億8千萬元的地方回饋金，另外彰化外海風場的租金也有3億多元，中央會挺到底。

國民黨團提醒蔡政府，彰化縣在2018年九合一選後曾行文財政部，建議修正財劃法，爭取增加分配再生能源產業營業稅、營所稅回饋地方的比例，但財政部卻以「稅源分布不均」、「不利區域均衡發展」為由拒絕；2019年彰化縣爭取開徵「綠能稅」，財政部再次以「不利區域均衡發展」否定。但怎麼一到選舉，「稅源分布不均」、「不利區域均衡發展」統統不是問題？

國民黨團認為，財劃法修法應是黃秀芳擔任立委的責任與義務，黃秀芳過去沒做到選舉才找中央護航，是失職更是騙選票。國民黨團也呼籲蔡政府，既然中央力挺推動369重陽敬老金「要說到做到」，不要只會下鄉來騙票，更應該全國一體適用，由中央的高度，為全國長者謀福利。